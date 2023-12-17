«Купила классный пуховик на зиму, но пока не скучаю по нему»: супруга Карпина поделилась фото в купальнике с отдыха

Российский футбол ушёл на паузу до марта, а в это время футболисты и тренеры из чемпионата уезжают в отпуск. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ранее опубликовало материал, куда уехали первые «отпускники» из РПЛ.

Сейчас же мы представляем вам фото жены главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина Дарьи. Супруга специалиста опубликовала пост из ОАЭ, подписав: «Купила классный пуховик на зиму, но пока не скучаю по нему».

В комментариях поклонники Дарьи оставляют лишь эмодзи «огонь».

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