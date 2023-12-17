​Аршавин назвал лучших игроков сезона РПЛ – они не из «Зенита»

Андрей Аршавин, который сейчас входит в правление «Зенита», ответил на вопрос о лучших футболистах первой части сезона Премьер-лиги. Аршавин назвал игроков из лидирующего «Краснодара».

«Мне кажется, лучших нужно выбирать из тех, кто идёт на первом месте. На сегодняшний день это «Краснодар». Поэтому я бы назвал Кордобу и Сперцяна. Также отмечу молодого Никиту Кривцова», - цитирует Аршавина Metaratings.

В восемнадцати прошедших турах чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков. Команда Владимира Ивича опережает второй «Зенит» на два зачётных балла.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта. В настоящий момент команды находятся в отпусках.