​Игроков «Зенита» проверили на допинг

В ноябре РУСАДА проверило на допинг 24 футболистов из клубов Российской премьер-лиги. Самое широкое представительство в этом списке имеют три клуба – «Зенит», «Оренбург» и «Ахмат». По три игрока из этих команд проходили тестирование на допинг, о чём стало известно ТАСС.

Если говорить о «Зените», то проверку прошли Никита Базилевский, Никита Лобов и Богдан Москвичёв.

После первой части сезона «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Краснодара» на два очка. Питерцы становились чемпионами в каждом из пяти предыдущих сезонов.