Сергеев или Соболев: Быстров сделал выбор

Экс-игрок «Краснодара» Владимир Быстров сравнил нападающего санкт-петербургского «Зенита» Ивана Сергеева с бомбардиром «Спартака» Александром Соболевым.

«Иван Сергеев круче и лучше Александра Соболева. В чем? Посмотрите на таблицу. На каком сейчас месте «Зенит», а на каком «Спартак». Кто играет в Counter Strike, а кто забивает мячи. И поймете», — цитирует Быстрова RT на русском.

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. На счету Сергеева десять забитых мячей и три ассиста в 23 играх текущей кампании.

Добавим, что после 18 туров «Зенит» находится на второй позиции в чемпионате России, а «Спартак — на пятой.