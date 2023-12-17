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Сергеев или Соболев: Быстров сделал выбор

17 Декабря 2023 • 14:42 Комментировать (1)

Экс-игрок «Краснодара» Владимир Быстров сравнил нападающего санкт-петербургского «Зенита» Ивана Сергеева с бомбардиром «Спартака» Александром Соболевым.

«Иван Сергеев круче и лучше Александра Соболева. В чем? Посмотрите на таблицу. На каком сейчас месте «Зенит», а на каком «Спартак». Кто играет в Counter Strike, а кто забивает мячи. И поймете», — цитирует Быстрова RT на русском.

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. На счету Сергеева десять забитых мячей и три ассиста в 23 играх текущей кампании.

Добавим, что после 18 туров «Зенит» находится на второй позиции в чемпионате России, а «Спартак — на пятой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владимир Быстров Александр Соболев Иван Сергеев ещё теги
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Южный201
17 Декабря 2023 в 15:50
А еще лучше Файзулаев...
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