Камоцци: «Сперцяна можно назвать лидером «Краснодара»

Известный менеджер Франко Камоцци высказался об игре хавбека Эдуарда Сперцяна за «Краснодар».

«Сперцян — прекрасный игрок, он очень талантливый парень. Думаю, что его можно назвать лидером «Краснодара». Он ведет команду за собой», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

В нынешней кампании 23-летний Сперцян появился на поле в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи.

Трудовое соглашение хавбека с «Краснодаром» рассчитано до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Сперцяна в 18 миллионов евро.