Аршавин ответил на вопрос о возможном уходе Вендела

Член правления питерского «Зенита» Андрей Аршавин выразил надежду на то, что все легионеры продолжат выступать во второй части сезона РПЛ. У экс-игрока сборной России спросили, относятся ли его надежды к полузащитнику Венделу.

«Разговоры о возможном отъезде тех или иных игроков ведутся всегда», - ответ Аршавина приводит Metaratings.

После восемнадцати сыгранных туров Премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла (36 очков против 38).

Чемпионат России продолжится в начале марта.