Мостовой объяснил, почему Морено возглавил «Сочи»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился комментарием о новом наставнике «Сочи» Роберте Морено.

«Зачем ему нужен «Сочи»? Ну а что, если его никуда не берут? Предложили — согласился. Тем более в «Сочи» никто в последнее время не задерживается», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт признался, что удивлен контракту Морено, который рассчитан на два с половиной года, ведь это совсем неизвестный тренер.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 11 очков в 18 турах. Отставание южан от зоны стыковых матчей составляет четыре балла.