Быстров: «Абаскаля надо убирать»

Экс-футболист московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту наставника «красно-белых».

«Спартак» — не место для экспериментов. Это клуб с историей, и тренировать его должны избранные. Абаскаль, сто процентов, не относится к этому списку. Его надо убирать», — приводит слова Быстрова Sport24.

34-летний испанский специалист возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. В текущем розыгрыше чемпионата России «красно-белые» провели 18 матчей и набрали 30 очков. На зимний перерыв столичный коллектив ушел на пятой позиции.

Ранее в СМИ появилась информация, что судьбу Абаскаля будет решать новый спортивный директор «Спартака».