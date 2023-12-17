Быстров назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Экс-игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров высказался о борьбе между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Краснодар» - первый конкурент «Зенита» в РПЛ. В начале года я говорил, что «быки» будут бороться за чемпионство. Все посмеялись и назвали «Спартак», - приводятся слова Владимира на страницах RT.

На зимний перерыв «Краснодар» ушел в качестве лидера Премьер-лиги. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 баллов в 18 турах. «Зенит» находится на второй позиции с 36 очками. Топ-3 замыкает московское «Динамо».

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