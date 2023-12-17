Фролов оценил выступление «Крыльев Советов» в первой части сезона

Страж ворот самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о выступлении своей команды в первой половине сезона.

«На текущий момент оценил бы сезон «Крыльев» на твёрдую четвёрку. Могли в некоторых матчах сыграть лучше, но не сложилось. В целом всё неплохо», - передает слова голкипера Legalbet.

В последнем матче перед зимним перерывом «Крылья Советов» потерпели крупное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:3. После 18 туров Российской премьер-лиги самарский коллектив набрал 29 баллов и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после паузы «Крылья» сыграют с «Ростовом».