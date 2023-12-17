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Ролан Гусев: «Не думаю, что Тюкавин хочет в «Зенит» или «Спартак»

17 Декабря 2023 • 13:21 Комментировать

Тренер московского «Динамо» Ролан Гусев поделился мыслями насчет возможного трансфера нападающего Константина Тюкавина в другой российский клуб.

«Не думаю, что Костя сейчас хочет в «Зенит», ЦСКА или «Спартак». Все его планы связаны с «Динамо», все решения он принимает сам. Тюкавин сейчас никуда уходить не собирается», - передает слова Гусева Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата России Тюкавин провел 18 поединков за «бело-голубых». 21-летний нападающий забил восемь мячей и сделал пять голевых передач. «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице после 18 туров.

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Динамо Москва Ролан Гусев Константин Тюкавин ещё теги
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