Тикнизян назвал свою трансферную стоимость

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на свою новую трансферную стоимость.

Накануне известный портал Transfermarkt обновил цену 24-летнего футболиста — теперь она составляет семь миллионов евро.

«Да, видел. У меня стоимость на их сайте семь миллионов евро — это по факту, а на самом деле моя трансферная стоимость — 500 тысяч евро», — заявил Тикнизян «РБ Спорту».

В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, стал автором восьми забитых мячей и записал на свой счет пять результативных передач. Трудовой договор Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года.