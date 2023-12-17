Денисов высказался об игровом времени в «Спартаке»

Защитник столичного «Спартака» Даниил Денисов дал комментарий касательно своей игровой практики в «народной команде».

«В последних матчах редко играл? Вопрос к главному тренеру. Тренируюсь так же, играю, стараюсь улучшать себя», - рассказал футболист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне чемпионата России Денисов провел 16 матчей, сделал две голевые передачи и получил одну желтую карточку.

В последнем поединке перед зимней паузой «Спартак» отпраздновал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:0. По итогам 18 туров «красно-белые» занимают пятое место в Премьер-лиге.