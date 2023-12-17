Денисов оценил результат «Спартака» в РПЛ

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов оценил выступление «красно-белых» в первой половине сезона чемпионата России.

«Оценка «Спартаку» за первую часть сезона? Три с плюсом. Уверен ли я в такой оценке? Хорошо, скажу четыре с минусом», - поведал футболист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. В последнем матче перед паузой столичный клуб одолел «Крылья Советов» (3:0).

Денисов принял участие в 21 поединке за «народную команду», в которых записал на свой счет три результативные передачи.