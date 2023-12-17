«Ростов» должен быть выше» — Никита Медведев

Голкипер «Ростова» Никита Медведев поделился мнением о результатах команды в первой части сезона Российской премьер-лиги.

«10-е место — не то, куда мы стремимся. Конечно, мы должны быть выше. Но на данный момент «Ростов» занимает эту позицию», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

Вратарь отметил, что цель «Ростова» весной — подняться как можно выше в таблице РПЛ и не повторять ошибки, которые были допущены ранее.

В нынешнем сезоне чемпионата России подопечные Валерия Крапина провели 18 матчей и смогли набрать 21 очко. Донской клуб ушел на зимний перерыв на десятом месте.

В 19-м туре РПЛ «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча пройдет в начале марта.