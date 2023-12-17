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В «Оренбурге» приняли решение по Деограсии

17 Декабря 2023 • 12:49 Комментировать

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», дал комментарий относительно будущего главного тренера команды Давида Деограсии.

«Мы полностью рассчитываем на Деограсию, нет никаких проблем. Он наш тренер, мы в него верим. Все вместе мы сумеем решить поставленные задачи», - передает слова Андреева «РБ Спорт».

Деограсия возглавил команду по ходу нынешнего сезона, сменив у руля чешского специалиста Иржи Ярошика. После 18 туров Премьер-лиги «Оренбург» набрал 15 баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

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