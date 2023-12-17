Мелёшин готов уйти из «Спартака»

Форвард московского «Спартака» Павел Мелёшин дал комментарий касательно своих выступлений за «народную команду». Он не исключает ухода в аренду для получения игровой практики.

«Вариант с уходом для получения практики возможен? Возможен. Не думал где. Просто хочется играть в футбол больше, поэтому в целом без разницы, где играть», - приводит слова нападающего «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий принял участие в семи поединках за «красно-белых» во всех турнирах. На счету Мелёшина один забитый мяч. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до середины 2025 года.