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Балахнин: «Локомотив» - команда эмоций» эксклюзив

17 Декабря 2023 • 13:20 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил игру «Локомотива» в первой части сезона-2023/24 в чемпионате России.

«Самая сильная команда РПЛ? По-прежнему, «Зенит». Безусловно. «Локомотив»? Нет, конечно же. «Локо» - хорошая команда с молодыми и перспективными ребятами. Но по уровню, конечно, не сильнее. Команда «Локомотив», на мой взгляд, больше команда эмоций. Выйдет если вдохновенно, то может горы свернуть, но если нет в них этого, то могут проиграть кому-угодно. Нестабильная команда», — сказал Балахнин.   

«Железнодорожники» под руководством Михаила Галактионова после 18 туров набрали 31 очко и расположились на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.


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