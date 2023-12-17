Булыкин рассказал, что нужно «Динамо» для борьбы за чемпионство

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы столичного «Динамо» в борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«Судя по последним матчам, я считаю, что у команды остаются шансы в чемпионской гонке», — приводит слова Булыкина Metaratings.

При этом эксперт считает, что для борьбы за золотые медали «бело-голубым» необходимо усилить каждую линию и расширить обойму для конкуренции.

«Динамо» завершило первую часть сезона на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке московской команды 32 очка после 18 туров.

Возобновление чемпионата должно состояться в марте следующего года.