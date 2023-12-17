Тикнизян ответил на вопрос о будущем в «Локомотиве»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался касательно своего будущего в стане «железнодорожников».

«Не могу сказать на 100%, что будет завтра, а меня спрашивают о глобальном. Поэтому на все воля божья. Надо быть готовым ко всему. Посмотрим, как распорядится судьба», - приводит слова армянского футболиста Sport24.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 16 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице.