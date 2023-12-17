Вратарь «Ростова» Медведев: «Для меня Кафанов в футболе — самый главный человек»

Голкипер «Ростова» Никита Медведев поделился комментарием о тренере вратарей команды Виталии Кафанове.

«На каком месте в моей карьере находится Виталий Кафанов? На первом. Я его поставлю на первое место, потому что для меня его никто не заменит. Для меня Кафанов в футболе — самый главный человек», — заявил Медведев порталу «РБ Спорт».

В нынешней кампании 29-летний голкипер сыграл в семи матчах с учетом всех турниров, пропустил девять мячей и один раз смог сохранить свои ворота «сухими».

После 18 туров «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 21 очко.