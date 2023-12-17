Никита Медведев: «Мы в хороших отношениях с Песьяковым»

Голкипер «Ростова» Никита Медведев высказался о конкуренции со своим коллегой по амплуа Сергеем Песьяковым.

«Конкуренция есть в каждой команде. Мы с Сергеем в хороших отношениях. Он сильный вратарь и хороший человек. Конкуренция будет всегда», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Голкипер отметил, что в «Ростове» дружеская атмосфера, которая позволяет комфортно работать.

В текущем сезоне 29-летний Медведев принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых пропустил девять голов и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

На счету 35-летнего Песьякова 18 выходов на поле, 28 пропущенных мячей и пять игр «на ноль».