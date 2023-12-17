Алип - об игровом времени в «Зените»: «Без фарта не обошлось»

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал тот факт, что в нынешнем сезоне стал игроком основного состава «сине-бело-голубых».

«Мой уровень вырос? Надо ещё работать. Вообще никак не вырос уровень. После зимней паузы я должен быть сильнее. Возможно, прогресс есть. Но без фарта не обошлось. Я старался воспользоваться шансом», - передает слова Нуралы «Известия».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний защитник принял участие в 16 поединках. Алип получил четыре желтые карточки. После 18 проведенных туров питерцы набрали 36 баллов и занимают второе место в таблице.