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Бывший генеральный директор РФС оценил назначение Морено на пост главного тренера «Сочи» эксклюзив

17 Декабря 2023 • 12:50 Комментировать

Бывший гендиректор РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил назначение Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

«Я думаю, что если бы назначили отечественного специалиста, то эффект был бы от его работы выше, чем от работы испанского специалиста. Смотря какую задачу перед ним ставят владельцы клуба. Если они хотят играть вдолгую, условно на 5-6 лет, тогда может быть, это оправдано. А если же они хотят спасти ситуацию и вытащить команду с последнего места, тогда это бессмысленно. Здесь надо понимать, под какую задачу взяли этого тренера», — сказал Тукманов.

15 декабря «Сочи» объявил о долгосрочном сотрудничестве с 46-летним Робертом Морено. После 18 туров южане занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тукманов Сочи РПЛ Роберт Морено ещё теги
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