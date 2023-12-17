«Точилина опять позовут после его ухода?»: реакция болельщиков «Сочи» на назначение Морено

15 декабря «Сочи» на официальном сайте и в социальных сетях сообщил, что испанский специалист Роберт Морено назначен главным тренером команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило реакцию болельщиков клуба и предоставляет читателям самые яркие комментарии.

«Точилина опять позовут после его ухода?» - alex_bigfly

«Серьёзная карьера за плечами», - ismoiil07

«Не радует эта новость что-то», - bistrobistro

«Вот это поворот», - sergodrops

«Плохой тренер... это глупо», - conraa98

«Именитый, но благодаря Энрике. Самостоятельно, где работал в итоге, увольняли...» - nikitin_anton

«Своих же нет совсем тренеров», - osokine

Так же сообщается, что 46-летний специалист подписал с «Сочи» долгосрочный контракт. Ранее Морено работал ассистентом главного тренера в «Барселоне», сборной Испании. Главным тренером испанец работал в «Монако» и «Гранаде».

«Сочи» после 18 туров набрал 11 очков и замыкает турнирную таблицу РПЛ.