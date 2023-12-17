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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок сборной России Быстров жёстко оскорбил ФИФА и УЕФА

17 Декабря 2023 • 11:50 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров грубо высказался в адрес ФИФА и УЕФА. Он оскорбил представителей организаций за отстранение российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях.

«Меня эти организации не интересуют. Я в России. Ну, отстранили нас. Нам плакать теперь? ***** [ничтожества] они, вот что я могу сказать», - приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение о бане России в феврале прошлого года. В связи с этим сборная страны может проводить только товарищеские поединки. В последнем спарринге команда Валерия Карпина разгромила Кубу (8:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ФИФА Сборная России Владимир Быстров УЕФА ещё теги
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Комментарии (1)
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Booker
17 Декабря 2023 в 12:00
Ну все.Они сейчас пойдут удавятся.
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