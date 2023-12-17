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В «Сочи» объяснили, почему назначили испанца Морено

17 Декабря 2023 • 11:31 Комментировать

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался по поводу назначения испанского специалиста Роберто Морено на пост главного тренера команды.

«Мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, они уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что о назначении Морено было объявлено 15 декабря.

Сочинская команда провально провела первую половину сезона Российской премьер-лиги. Южане набрали всего 11 баллов в 18 турах и занимают последнее место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Дмитрий Рубашко Роберт Морено ещё теги
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