В «Сочи» объяснили, почему назначили испанца Морено

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался по поводу назначения испанского специалиста Роберто Морено на пост главного тренера команды.

«Мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, они уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что о назначении Морено было объявлено 15 декабря.

Сочинская команда провально провела первую половину сезона Российской премьер-лиги. Южане набрали всего 11 баллов в 18 турах и занимают последнее место в турнирной таблице.