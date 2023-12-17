Божович: «Федун сейчас не спас бы «Спартак»

Известный футбольный специалист Миодраг Божович считает, что экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун не смог бы исправить нынешнюю ситуацию в команде.

«Не думаю, что Федун сейчас спас бы «Спартак». При нем тоже не было порядка. «Спартак» - команда, за которую болеет большое количество россиян. «Спартак» - общенародная команда, им всегда нелегко рулить», - приводит слова тренера Sport24.

Напомним, что летом прошлого года Федун продал полный пакет акций «Спартака» компании «Лукойл».

По итогам 18 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.