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Божович: «Федун сейчас не спас бы «Спартак»

17 Декабря 2023 • 11:04 Комментировать

Известный футбольный специалист Миодраг Божович считает, что экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун не смог бы исправить нынешнюю ситуацию в команде.

«Не думаю, что Федун сейчас спас бы «Спартак». При нем тоже не было порядка. «Спартак» - команда, за которую болеет большое количество россиян. «Спартак» - общенародная команда, им всегда нелегко рулить», - приводит слова тренера Sport24.

Напомним, что летом прошлого года Федун продал полный пакет акций «Спартака» компании «Лукойл».

По итогам 18 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Миодраг Божович Леонид Федун ещё теги
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