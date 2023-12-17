Дьяков советует Джикии уйти из «Спартака»

Экс-футболист московского «Локомотива» Виталий Дьяков поделился мнением о карьере защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Георгий хочет играть, а не сидеть на замене. Как мне кажется, ему бы хотелось продолжить играть в «Спартаке» - но если на тебя не рассчитывают, нет смысла долбиться в закрытую дверь», - приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось об интересе к 30-летнему защитнику со стороны столичного «Локомотива» и «Краснодара».

В нынешнем сезоне чемпионата России Джикия сыграл шесть матчей, в которых получил желтую карточку.