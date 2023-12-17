Карпин или Абаскаль: Быстров ответил, кто лучше

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров сравнил испанского тренера Гильермо Абаскаля с наставником «Ростова» Валерием Карпиным.

«Карпин и Черчесов сильнее Абаскаля. Это факт. За 3-5 место «Спартак» может бороться и без тренера. Убери Абаскаля - ниже команда не опустится», - приводятся слова Быстрова в соцсетях журналиста Сергея Егорова.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов. Трудовой договор испанца с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.