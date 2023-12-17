Ташуев: «Очень много минусов в системе «осень-весна»

Рулевой воронежского «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о системе «осень-весна», по которой поводятся матчи Российской премьер-лиги.

«Я сразу был противником перехода на «осень-весну». Говорил, что это неправильно. Точнее выражался даже гораздо резче. Очень много минусов в нынешней системе», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что по итогам первой половины сезона РПЛ воронежская команда набрала 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. В первой игре чемпионата после зимней паузы «Факела» на выезде встретится с «Пари НН».