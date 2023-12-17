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Алип оценил выступление «Зенита» в первой половине РПЛ

17 Декабря 2023 • 09:30 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился мнением о выступлении «сине-бело-голубых» в первой половине текущего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Конечно, хотелось лучше. Мы всегда хотим быть первыми. И должны быть первыми. Но хорошо, что не сильно много очков уступили «Краснодару», - передает слова футболиста «Известия».

После 18 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка. В первом матче чемпионата после перерыва подопечные Сергея Семака встретятся с московским «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нуралы Алип
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