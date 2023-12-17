Ташуев высказался о перспективах «Факела» в РПЛ

Наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался касательно дальнейших перспектив своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Будем много работать и стремиться забраться как можно выше. Основной задачи с нас никто не снимал - остаться в РПЛ. Пока мы всего в четырех очках от зоны стыков. Вся борьба еще впереди», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на зимний перерыв воронежская команда ушла на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Ташуева набрали 21 балл в 18 играх. В первом матче чемпионата после паузы «Факелы» сыграет с «Пари НН».