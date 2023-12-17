«Урал» хочет купить нападающего «Динамо» Тбилиси

Форвард «Динамо» (Тбилиси) Усман Камара может трудоустроиться в одном из клубов Российской премьер-лиги.

Как информируют журналисты «Спорт-Экспресса», в подписании 24-летнего футболиста заинтересован екатеринбургский «Урал». Руководство клуба предложило тбилисской стороне за трансфер нападающего 400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Камара принял участие в 41 поединке за «Динамо». Форвард записал на свой счет 15 забитых мячей и семь результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 450 тысяч евро.

По итогам 18 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в таблице.