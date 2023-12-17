«Сантос» хочет арендовать форварда «Локомотива»

Бразильский форвард Педриньо, правами на которого владеет московский «Локомотив», может продолжить карьеру у себя на родине. Об этом рапортуют журналисты Globo.

По сведениям источника, в подписании футболиста заинтересован «Сантос». Бразильский клуб хочет арендовать Педриньо на один год.

Напомним, что нападающий перебрался в стан «железнодорожников» осенью прошлого года. Сумма сделки составила 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко после 18 туров. Подопечные Михаила Галактионов занимают четвертое место в турнирной таблице.