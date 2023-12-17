Пикущак: «Ивану Игнатьеву надо разобраться в голове»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением о воспитаннике «быков» Иване Игнатьеве, ныне выступающем за «Сочи».

«Ему надо разобраться в голове. И самому найти пути решения. Плюс дисциплина вне футбольного поля. Это важные факторы, с которыми стоит разобраться», - передает слова Пикущака «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 18 поединках за сочинский коллектив. Игнатьев записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. После 18 проведенных туров южане замыкают турнирную таблицу Российской премьер-лиги.