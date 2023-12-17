«Сан-Паулу» хочет получить за трансферную цель «Зенита» рекордную сумму

Руководство бразильского «Сан-Паулу» хочет получить рекордную в истории клуба сумму за трансфер защитника Беральдо, об этом рапортуют журналисты Radio Itatiaia.

Клуб хочет воспользоваться тем, что на футболиста большой спрос на трансферном рынке. В подписании игрока заинтересованы петербургский «Зенит», «ПСЖ» и «Ливерпуль». «Сан-Паулу» намерен выбрать наиболее выгодный для себя вариант.

Трудовое соглашение Беральдо с бразильским клубом рассчитано до середины 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 20-летнего защитника в 15 миллионов евро.