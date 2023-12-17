Маслов может покинуть «Спартак»

Защитник Павел Маслов может покинуть московский «Спартак» этой зимой.

Как сообщает Metaratings.ru, стороны готовы рассмотреть вариант расторжения трудового договора по обоюдному согласию. Срок действующего контракта Маслова с «красно-белыми» рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник поучаствовал всего в одном поединке. После 18 туров чемпионата страны «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после зимнего перерыва «красно-белые» встретятся с петербургским «Зенитом».