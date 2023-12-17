Пикущак: «Краснодар» как никогда заслуживает стать чемпионом»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Пикущак высказался об игре «быков» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Мне бы хотелось увидеть победу команды в чемпионате. Сейчас как никогда «Краснодар» это заслужил. Много молодых, сыгранных ребят. Хотелось бы, чтобы у них получилось», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам 18 туров Премьер-лиги краснодарская команда набрала 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).