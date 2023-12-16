​Колыванов: «Сочи» нужны 5-6 новых игроков, а не только тренер»

В российском чемпионате произошла очередная смена тренера, в «Сочи» к работе приступил испанский специалист Роберто Морено, который может похвастать статусом бывшего наставника национальной команды Испании.

Однако Игорь Колыванов, бывший игрок советской и российской сборной, считает, что помимо тренера, сочинцам нужны и с пол-дюжины новых игроков:

- Если сочинцы сейчас купят 5-6 игроков, он постарается исправить. А исправит или нет - я не знаю. Но то, что сейчас они 5-6 хороших приобретений сделают, это однозначно. Для исправления ситуации им требуется усиление, - цитирует слова Колыванова Rusfootball.info.

Российский чемпионат возобновится в первый день весны.