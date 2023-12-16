​Колыванов не ждёт чудес от нового наставника «Сочи»

В «Сочи» сменился наставник, клуб возглавил испанский специалист Роберто Морено, в прошлом тренировавший не что-нибудь, а сборную Испании. Тем не менее, Игорь Колыванов, в прошлом выступавший за сборную СССР и России, а также работающий тренером «Текстильщика» из Иваново, не спешит радоваться за «Сочи»

- Да, Морено работал с командой Испании, но тренировать сборную, где все звезды - это одно, а команду, которая борется за выживание - совсем другое. Он работал ещё в «Монако», но там у него дела не сложились. Получится у него работа в «Сочи» или нет, мы узнаем позже, - цитирует слова Колыванова Rusfootball.info.

Сейчас «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата.