Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящих событий в РПЛ после зимней паузы.
«Я считаю, что все команды, которые занимают сейчас с первой по пятую строчку, будут готовы вступить в борьбу за чемпионство после зимней паузы. Можно вернуться к моим словам в начале сезона. Я ведь говорил, что «Зенит» будет трясти. Так и есть. Очень интересно, что после зимней паузы первая игра - это матч «Зенита» и «Спартака». Можно сказать, что в какой-то степени эта игра будет определяющей. Если «Зенит» выиграет, то его отрыв от «Спартака» увеличится. А вот если нет, то все будет куда интереснее.
Я не согласен, что «Зенит» сейчас смотрится явным фаворитом в чемпионской гонке. В целом, я говорил это ещё в начале чемпионата. Говорю и сейчас. На данный момент по игре и результатам «Зенит» не лучше остальных лидирующих команд», - сказал Мостовой.
И даже раньше , чем в сезоне 23/24 . Увы это системный кризис .
Б. если Семак и его команда помощников
Еще одно если или два ? А может быть три ?
- если подготовит ; А он может ?
- если атмосфера в раздевалке не испортится А она уже не испортилась ?
- И если игру поставит ? А он может ?
В. Так и получился совет АБМ пойти самым простым путем №1 : купить Джона Кордобу , Эдуарда Сперцяна и Олакунле Олусегуна . Это самый простой способ в его реализации !
Д. Имея такое преимущество в составе ,которое Зенит имел все предыдущие годы ,он должен был набирать , если следовать техотчету УЕФА , сформированному на основе обработки многолетних данных , 75 - 76 очков .
А по факту ?
22/23 - 70
21/22 - 65
20/21 - 65
19/20 - 72
18/19 - 64
Д. А за 18 туров 23/24 ? Должен : 45 очков . А по факту ? 38 .
Это соответствует 63 очкам за весь сезон .
Худший показатель ГТ и ТШ .
И тут не может быть никаких если .
Это путь № 3 . ГТ и ТШ с вещами на выход . Немедленно !
Хотя я призывал к этому еще в прошлом сезоне . Тогда на меня набросились , а теперь не менее 50% болельщиков Зенита на этом портале к этому призывают сами.
Но этот путь не так прост по сравнению с №1 и требует определенных усилий и мастерства .
Е. Про 4 года провалов в ЕК я уж и не говорю .
Ж. FYI. Путь №2 это немедленное возобновление дружбы с Мендешем .
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