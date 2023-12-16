Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящих событий в РПЛ после зимней паузы.

«Я считаю, что все команды, которые занимают сейчас с первой по пятую строчку, будут готовы вступить в борьбу за чемпионство после зимней паузы. Можно вернуться к моим словам в начале сезона. Я ведь говорил, что «Зенит» будет трясти. Так и есть. Очень интересно, что после зимней паузы первая игра - это матч «Зенита» и «Спартака». Можно сказать, что в какой-то степени эта игра будет определяющей. Если «Зенит» выиграет, то его отрыв от «Спартака» увеличится. А вот если нет, то все будет куда интереснее.

Я не согласен, что «Зенит» сейчас смотрится явным фаворитом в чемпионской гонке. В целом, я говорил это ещё в начале чемпионата. Говорю и сейчас. На данный момент по игре и результатам «Зенит» не лучше остальных лидирующих команд», - сказал Мостовой.