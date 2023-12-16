В «Родине» высказались об интересе к Тимошенко со стороны ЦСКА

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался об информации, что в услугах нападающего московского клуба Ивана Тимошенко заинтересован столичный ЦСКА.

Спортивный функционер отметил, что «армейцы» делали предложение минувшим летом, но до серьёзных переговоров дело не дошло. К тому же они дал понять, что одной из задач команды в зимнее трансферное окно является сохранение всех лидеров.

«Таких же предложений, которые поступают игроку «раз в жизни» и, которые выгодны и самому футболисту, и клубу, а потому на них надо однозначно соглашаться, по Ване пока не поступало, потому и обсуждать сейчас нечего», - приводит слова Зинина Metaratings.ru.