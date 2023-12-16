Девушка обвинила игрока ЦСКА Виктора Мендеса в том, что он бросил её беременной

София Пинто обвинила чилийского игрока московского ЦСКА Виктора Мендеса в том, что он бросил её во время беременности.

Девушка в социальной сети сообщила, что до рождения ребёнка (сына) осталась неделя и попросила людей, что они передали ему, чтобы он ответил на сообщения после девяти месяцев исчезновения.

«Я долго молчала. Очевидно, единственный способ добраться до него — обнародовать это», - написала она.

Напомним, что игрок сборной Чили пополнил ряды российской команды летом прошлого года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Мендес принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.