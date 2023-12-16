Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо намерен покинуть Россию в ближайшее время, сообщает журналист Жорже Лопеш Кансадо.

По его информации, руководство «быков» планирует отбить часть от заплаченных восьми миллионов за игрока. Список заинтересованных в услугах Алонсо не разглашается.

Напомним, что Алонсо перешёл в «Краснодар» зимой 2022 года из «Атлетико Минейро». В нынешнем сезоне защитник провёл 24 матча в рамках всех состязаний, отметившись двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего игрока лидера РПЛ в те же самые восемь миллионов евро.