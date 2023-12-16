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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хуниор Алонсо хочет покинуть Россию зимой слухи

16 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо намерен покинуть Россию в ближайшее время, сообщает журналист Жорже Лопеш Кансадо.

По его информации, руководство «быков» планирует отбить часть от заплаченных восьми миллионов за игрока. Список заинтересованных в услугах Алонсо не разглашается.

Напомним, что Алонсо перешёл в «Краснодар» зимой 2022 года из «Атлетико Минейро». В нынешнем сезоне защитник провёл 24 матча в рамках всех состязаний, отметившись двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего игрока лидера РПЛ в те же самые восемь миллионов евро.

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