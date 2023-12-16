​Игнатьев пояснил, почему считает Осинькина лучше Ивича или Семака

Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев считает, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин является лучшим тренером высшей лиги на данный момент. Игнатьев оценивает его выше, чем наставника лидирующего в чемпионате «Краснодара», Владимира Ивича, а также Сергея Семака, под руководством которого «Зенит» стал гегемоном российского чемпионата.

- Ивич, безусловно, один из лучших тренеров первой половины сезона. Но я в этот список еще добавил бы Осинькина, Марцела Личку и Сергея Семака. У меня такой круг кандидатов. Каждый из этих специалистов по-своему лучший, - цитирует слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Напомним, что РПЛ ушла на перерыв, она возобновится в первый день весны.