Защитник «Факела» Магаль оценил себя в один миллион евро

Защитник «Факела» Руслан Магаль оценил свою трансферную стоимость.

«Вообще бы не стал на Transfermarkt равняться. Не знаю. Кажется, она больше должна быть, чем 400 тысяч евро. Пусть будет миллион», — приводит слова Магаля «Матч ТВ». Также игрок признался, что испытал положительные эмоции, дебютировав в составе родного клуба в возрасте 30-ти лет и забив первый гол в своём городе.

Напомним, что Магаль выступает за «Факел» с 2021 года, проведя в нынешнем сезоне 22 матча в рамках всех состязаний и отдав два ассиста.