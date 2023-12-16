​Деменко выступил против проведения матчей РПЛ в декабре

Зимний футбол не по душе бывшему игроку московского «Спартака» Максиму Деменко - он считает проведение матчей высшей лиги российского чемпионата в декабре неуместным. Особенно сейчас, когда команды лишены возможности выступать в европейских турнирах.

- Мне вообще кажется, что такой календарь, зная, что нет еврокубков неужели нельзя было продумать? Для чего эти матчи в декабре? Раньше заканчивался чемпионат в ноябре, неужели нельзя перенести какие-нибудь кубковые матчи?! - цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Напомним, что российский чемпионат ушел на перерыв, восемнадцатый тур был сыгран в минувшие выходные. Возобновится РПЛ лишь в первый день весны - первого марта.