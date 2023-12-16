Бывший директор «Чертаново» Ларин: Никогда не считал, что в РПЛ много хороших легионеров

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин оценил уровень иностранных футболистов Российской премьер-лиги.

«Никогда не считал, что в чемпионате России много качественных легионеров. Их не было много, так же нет и сейчас. Я вижу перспективу роста чемпионата и интереса к нему не из-за средних иностранцев», — рассказал Ларин в интервью «Чемпионату».

По его мнению, сейчас в РПЛ не нужно большое количество легионеров, выразив мнение, что клубы чаще должны использовать отечественных игроков.

Клубы Премьер-лиги имеют право иметь до 13 иностранных футболистов в заявке на сезон, из которых лишь восемь могут выйти на поле.