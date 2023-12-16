​Радимов прокомментировал назначение нового тренера в «Сочи»

Смену тренера в «Сочи» прокомментировал бывший футболист питерского «Зенита» и российской сборной - Владислав Радимов. Напомним, что аутсайдера чемпионата возглавил испанский специалист Роберто Морено - полный тезка бывшего бразильского гонщика Формулы-1.

- Не знаю, жизнь покажет. Я так не могу сказать. Посмотрим. Только вчера назначили ведь. Тут надо понять, какой подбор футболистов в команде. Можно ли назвать приход Морено усилением? Понятно, что это хороший тренер, но нужны хорошие игроки, - цитирует слова Радимова Vprognoze.ru.

После шестидесяти процентов турнирной дистанции в чемпионате России «Сочи» находится на последней строчке - восемнадцатой.